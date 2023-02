Genova – Via Emilia e via Piacenza ancora chiuse e traffico della Valbisagno deviato su via Adamoli.

Dopo l’incendio della notte, in un edificio tra via Piacenza e via Emilia, a San Gottardo, è ancora in tilt la viabilità della zona per consentire l’intervento dei soccorsi.

Il traffico viene deviato sulla sola via Adamoli

Disagi segnalati nella zona