Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo occidentale allontana le perturbazioni dal Nord Italia e dalla Liguria garantendo un tempo sostanzialmente soleggiato e con temperature in risalita.

Le nuvole torneranno ad addensarsi, ma senza pioggia, a partire dal giovedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 15 febbraio 2023

Al mattino cielo sereno quasi ovunque, eccezion fatta per qualche nube bassa su Savonese e Spezzino.

Nel corso del pomeriggio e della sera avremo un aumento della nuvolosità in particolare sul centro-levante della regione, ma senza fenomeni. A ponente atteso solo un transito di velature.

Venti deboli e di direzione variabile.

Mare poco mosso

Temperature stazionarie

Costa: min +4/9°C, max +13/16°C

Interno: min -5/+2°C, max +12/16°C (fondovalle/collina)

Giovedì 16 febbraio 2023

Condizioni di cielo generalmente nuvoloso su gran parte della regione, pur senza fenomeni di rilievo.

Venti: moderati dai quadranti meridionali

Mari: poco mosso o al più mosso

Temperature: stazionarie o in leggero calo le massime.

Tendenza per venerdì 17 febbraio 2023

Condizioni di cielo nuvoloso in particolare sul settore centro-orientale. Maggiori schiarite a ponente. Assenza di fenomeni.

Minime in aumento e massime in calo.