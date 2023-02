Arenzano (Genova) – Ancora un incidente sul lavoro e ancora un operaio edile in gravi condizioni in ospedale. E’ successo questa mattina in un cantiere di via dell’Erica dove l’operaio stava lavorando in un cantiere edile.

Per cause ancora da accertare l’uomo avrebbe riportato una grave ferita all’addome e dopo essere stato soccorso dai colleghi è stato affidato all’ambulanza della Croce Rossa di Cogoleto, in servizio 118 e trasferito con la massima urgenza in ospedale.

L’uomo, un 55enne, sarebbe in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente anche gli ispettori del Lavoro e le forze dell’ordine.

Si lavora per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste per legge nei cantieri.

Da tempo i sindacati denunciano un aumento esponenziale degli incidenti, spesso mortali e la scarsa attenzione alle prescrizioni anche in ragione del fatto che il personale addetto a sorvegliare i cantieri e le aziende è largamente inferiore alle reali necessità del Paese e che la possibilità di essere “sanzionati” a seguito di un controllo è esigua.

Una miscela esplosiva che rende l’Italia un paese a largo rischio di incidenti sul lavoro.