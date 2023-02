Genova – Blanca e Linneo di nuovo in piazza De Ferrari per le riprese delle nuove puntate della fiction Rai e torna la folla di curiosi.

L’attrice Maria Chiara Giannetta, reduce dalla gag con Maurizio Lastrico sulla maglietta della Sampdoria, è tornata nella centralissima piazza genovese per nuove riprese e subito un gran numero di curiosi si è fermato per fotografare la scena o per un autografo.

L’affetto dei genovesi per la protagonista della serie TV è sempre più grande e ogni volta che la troupe allestisce il set per le riprese deve fare i conti con una moltitudine di persone che cresce di volta in volta