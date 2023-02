Genova – Domani, sabato 18 febbraio, dalle 15 alle 23 in via Garibaldi si svolgerà il “Carnevale della Via Aurea”. Le maschere della tradizione proporranno animazioni, giocoleria, spettacoli di magia, canti e balli popolari. I Palazzi dei Rolli apriranno i loro portoni: Palazzo della Meridiana ospiterà le danze ottocentesche, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco si trasformeranno in spettacolari scenari dove i gruppi storici interpreteranno le maschere della tradizione carnevalesca genovese mentre a Palazzo Nicolosio Lomellino e Palazzo Tobia Pallavicino si svolgeranno giochi e animazione. Sempre sabato 18 febbraio, in occasione del Carnevale nella Via Aurea, l’ingresso ai Palazzi Rosso, Bianco e Tursi sarà eccezionalmente gratuito a partire dalle ore 14.30, previo ritiro del biglietto presso il Bookshop di Musei di Strada Nuova in Via Garibaldi 25 r. In serata lo spettacolo si sposterà nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi per la rievocazione di una delle Veglie genovesi del Carnevale di via Aurea.

Saranno presenti l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli e il consigliere delegato ai Grandi eventi Federica Cavalleri.