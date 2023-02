Genova – Ancora emergenza cinghiali in città con due esemplari piuttosto grandi che pascolavano tranquillamente nelle aiuole di piazza della Vittoria, a breve distanza dalla locale Questura.

A segnalare la presenza degli ungulati, per nulla intimoriti dal passaggio di auto e persone, alcuni motociclisti che hanno scoperto gli animali accanto ai loro scooter parcheggiati.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno sorvegliato gli animali cercando di evitare che si lanciassero in mezzo alla strada (le aiuole sono tra due tratti di viabilità a grande flusso di automezzi e motocicli) con il rischio concreto di gravi incidenti stradali.

In breve sono intervenuti gli agenti della squadra regionale preposta a questi interventi e gli animali sono stati addormentati e trasferiti altrove.

Secondo le prescrizioni dovrebbero essere stati abbattuti poiché la Legge vieta la reintroduzione nei boschi, anche per i rischi per la diffusione della peste suina.

Le associazioni ambientaliste chiedono che venga resa nota la “fine” che fanno gli animali catturati e narcotizzati.