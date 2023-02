Uno spettacolo per le scuole della Valpolcevera per promuovere con la magia del teatro la raccolta differenziata e il riciclo corretto dei rifiuti.

Al Teatro Govi si impareranno i trucchi per un riciclo da applausi martedì 21 febbraio, dalle 9,30, in via Pastorino 23 R nel quartiere di Bolzaneto.

Sul palco va in scena “Ciak si gira, la differenziata va in scena con la compagnia “Ritmiciclando 2 – Eroi della differenziata”.

Ritmiciclando è un progetto musicale sperimentale, che nasce come laboratorio per la costruzione e l’utilizzo di strumenti musicali con materiali di recupero e diventa uno spettacolo vero e proprio studiato con AMIU per i ragazzi delle scuole, per imparare grazie al gioco e al divertimento.

Prossimi incontri: 21 marzo 2023 / 18 aprile 2023 /23 maggio 2023