Sanremo – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Luca Volpe, 31 anni, il detenuto trovato morto ieri nella sua cella del carcere di Sanremo.

L’uomo stava scontando la condanna a 30 anni di carcere per aver ucciso a coltellate il nonno di 78 anni, al termine di una lite.

Un omicidio per il quale Luca Volpe era stato condannato in primo grado ed era in attesa di appello.

La condanna era scattata al termine del processo che lo vedeva unico imputato di aver ucciso il nonno con ben 19 coltellate inflitte dopo una violenta lite per futili motivi.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella cella e non erano serviti i tentativi di rianimazione.

Gli esami medico legali chiariranno l’episodio.