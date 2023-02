Genova – Acqua che gocciola dal soffitto ad ogni piovasco, muffa sui muri e pareti scrostate e attrezzatura sportiva consunta dal tempo e che necessità di ammodernamento. E’ il panorama che si è presentato ai genitori della scuola elementare Ettore Vernazza di via Vittorino Era, a Sturla, durante la recita di Natale nella palestra della scuola. Un degrado che ha fatto scattare le proteste delle famiglie, raccolte dalla consigliera Municipale Serena Finocchio che ha portato la vicenda in Municipio e ha segnalato la grave situazione al Comune e a tutti gli organi competenti ottenendo che i lavori di riparazione della copertura della struttura.

A inizio febbraio ho incontrato anche gli attuali gestori del campo di Villa Gentile, che hanno in concessione la struttura esclusivamente per la manutenzione ordinaria.

La concessione, infatti, comprende sia il campo sportivo di Villa Gentile, con le piste gli spogliatoi e il giardino pubblico, ma anche la palestra che viene lasciata in uso, sempre per contratto, alla scuola Ettore Vernazza durate gli orari scolastici.

“A inizio gennaio – spiega Serena Finocchio – mi sono trovata a scrivere all’ufficio sport e all’Asl sulla situazione in cui versava la palestra e ora sono partiti i lavori di ristrutturazione che dovrebbero concludersi in circa 90 giorni”.

La palestra, dal 2012, fa parte dei beni assegnati tramite gara al Concessionario di Villa Gentile. Dal 2012 al 2015 è stata oggetto di contesa fra Concessionario e Comune e la situazione è stata chiarita confermando la piena gestione manutentiva sia ordinaria che straordinaria alla Soc Quadrifoglio dal giorno della presa in carico dei beni.

Il 23 marzo 2015 la ASL3 dichiarava “la palestra temporaneamente non idonea dal punto di vista igienico sanitario stante la presenza di umidità da infiltrazioni provenienti dal terrazzo a copertura della struttura”

Solo l’ 8/01/2016 con provvedimento n.1817 del 8/01/2016 il Dipartimento di Prevenzione della ASL3 informava di non aver più riscontrato inconvenienti igienico sanitari presso la palestra di Villa Gentile e che la stessa era pertanto nuovamente idonea all’ uso sportivo.

“Dal 2016 al 2022 – segnala ancora Finocchio – penso che la situazione sia migliorata e che siano stati eseguiti dei lavori e che il Comune abbia monitorato il concessionario affinché eseguisse i lavori richiesti, poi vuoi per pandemia e mancanza di ulteriori segnalazioni ero convita che la situazione fosse rientrata”.

“L’attuale gestore, subentrato nel mese di giugno 2022 non è responsabile di ciò che ha “ereditato” – spiega ancora la consigliera municipale – frutto esclusivamente di anni di incomprensioni fra Comune e Concessionario. Sono molto soddisfatta che il Comune si sia già mobilitato e che il 15 febbraio abbia dato il via ai lavori di ripristino che dovrebbero durare circa 90 giorni. Credo che sulla salute e sulla sicurezza dei bambini non ci si possa scherzare”.