Davagna (Genova) – Ha perso il controllo dell’auto che stava guidando ed è finita i una scarpata. Molta paura ma fortunatamente nessuna ferita grave per una ragazza che questa mattina è precipitata in un dirupo con l’auto in località Sottocolle, nel comune di Davagna, nell’immediato entroterra genovse.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno prima recuperato la giovane dal veicolo e poi hanno issato la vettura con una gru.

La ragazza è stata comunque condotta in ospedale per accertamenti mentre la vettura è stata verificata per capire cosa abbia causato l’incidente.

(foto di Archivio)