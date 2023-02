Genova – Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione professionale, totalmente gratuito, per “Tecnico delle spedizioni”, promosso da Fondazione Cif in collaborazione con Xelon Sinergetica. Sono 14 i posti disponibili per giovani residenti o domiciliati in Liguria, under 35, disoccupati, inoccupati o inattivi e in possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado o di diploma di IV anno IeFP per Tecnico dei sistemi logistici.

Con 400 ore di formazione – di cui 200 ore di teoria e 200 ore di tirocinio/stage in azienda – i partecipanti potranno ottenere una preparazione concreta ed efficace e sostenere l’esame di qualifica per diventare Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale.

Il corso, che si svolgerà nella sede della Fondazione Cif a Genova Borzoli, forma i professionisti che pianificano, organizzano e coordinano procedure e risorse necessarie per la spedizione e il trasporto di merci via terra, mare o aria, su territorio nazionale e internazionale. Lo stage in azienda offrirà un contributo determinante per acquisire competenze pratiche e operative e abilità professionali concrete, immediatamente utilizzabili a conclusione del corso.

Attraverso il percorso formativo, i partecipanti avranno così l’opportunità di entrare in un settore strategico per l’economia della Liguria e di trovare impiego presso tutte le strutture che si occupano di spedizioni, logistica e trasporti in ambito nazionale e internazionale (spedizioni marittime, aree, su strada e su rotaia, spedizioni intermodali).

La partecipazione è gratuita per i 14 giovani che saranno selezionati sulla base di un test psico-attitudinale e di un colloquio motivazionale. Le informazioni per candidarsi si trovano online sui siti dei partner: www.fondazionecif.it e www.xelon.org. C’è tempo fino al 24 marzo 2023.

Il corso è finanziato da Regione Liguria attraverso il Fondo Sociale Europeo nell’ambito del progetto “Match Point 2”, progetto cofinanziato dall’Unione Europea (Priorità 4. “Occupazione giovanile” del Programma Regionale FSE + Liguria 2021-2027)