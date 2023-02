Sant’Olcese (Genova) – Una figa di gas si è verificata nella tarda mattinata odierna nel comune delle alture genovesi.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnati nell’individuare la perdita. Inoltre, in via precauzionale, è stato evacuato un asilo nido che si trova in via fratelli Cervi.

Dopo diversi attimi concitati e nonostante la grossa portata della fuga, la situazione è rientrata sotto controllo.