Genova – Nella giornata di domani cadrà l’anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina e, in occasione della “Giornata di solidarietà per la pace”, la comunità ucraina ligure e l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea hanno promosso alcune iniziative.

Sul maxi-schermo del palazzo della Regione verranno trasmesse alcune immagini del conflitto, mentre la fontana di De Ferrari verrà colorata di blu e giallo, i colori della bandiera ucraina.

Infine, a partire dalle ore 19 al Palazzo Ducale, è previsto un incontro che raccoglierà le testimonianze di cittadini ucraini o italiani che hanno vissuto il conflitto in prima persona.