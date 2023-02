Genova – Una sorta di visita guidata per le vie della città, alla scoperta di storie, sapori e tradizioni che vengono da ogni parte del mondo.

Un “viaggio” internazionale restando “sotto casa”, per conoscere i tanti volti della città, accompagnati da cittadini di origine straniera con la cooperativa Solidarietà e Lavoro, per svelare storie, nuovi sapori e tradizioni che provengono da ogni parte del Pianeta.

L’obiettivo è promuovere una nuova idea di turismo interculturale, con un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, facendoci scoprire alcune aree del Centro Storico di Genova oggetto di riqualificazione territoriale, che vedono una maggior presenza partecipata sia di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

Appuntamento sabato 25 febbraio alle ore 15.00 avrà luogo “Lingua Madre”, una passeggiata che affronterà i temi della migrazione con particolare attenzione alle lingue che si possono ascoltare durante la passeggiata. Sarà infatti l’occasione per parlare e ricordare il 21 Febbraio, data in cui l’Unesco ha istituito la Giornata Internazionale della Lingua Madre.

Le lingue, di importanza strategica per le persone, rappresentano l’identità, la comunicazione, l’integrazione sociale, l’istruzione e lo sviluppo.

Le società multilingue e multiculturali esistono attraverso le loro lingue che trasmettono e preservano le conoscenze e le culture tradizionali in modo sostenibile.

La diversità linguistica è sempre più minacciata dalla scomparsa di un numero sempre maggiore di lingue e a livello globale, il 40% della popolazione non ha accesso a un’istruzione in una lingua che parla o comprende. Impegnarsi a preservare la diversità delle lingue come patrimonio comune è un valore per tutti.

Informazioni: biglietto per la passeggiata 10 € a partecipante. Passeggiata confermata con un minimo di 6 persone.

Per info e prenotazioni scrivere a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0105578280