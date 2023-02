Genova – Al via i lavori per la sistemazione della pavimentazione in legno della passeggiata Roberto Bruzzone, sul lungomare di Voltri.

Gli operai del Comune hanno avviato le operazioni per sostituire le traversine in legno ammalorate e per sistemare quelle che si erano “staccate” per la forza delle onde delle mareggiate.

Un intervento a lungo atteso dai Voltresi che hanno nella passeggiata a mare uno dei simboli del potenziale di “rinascita” del quartiere.

La passeggiata Bruzzone attira ogni fine settimana turisti e curiosi e molti sportivi la scelgono per la possibilità di correre su un percorso pianeggiante, elastico e in riva al mare, con i benefici della distanza dalla strada e dallo smog.

In estate, poi, la passeggiata si affaccia su una delle ultime spiagge libere del ponente genovese.