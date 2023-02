Genova – Fiocchi di neve sull’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce tra Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia.

Al momento non si segnalano particolari problemi ma le precipitazioni per ora scarse potrebbero aumentare nelle prossime ore come previsto dall’allerta diramata ieri.

Massima prudenza alla guida anche sulla A7 Genova Milano nel tratto appenninico e sulla A6 Savona – Torino