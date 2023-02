Arpal conferma anche per domani l’avviso di burrasca forte per vento a raffiche in tutta la Liguria e la Protezione Civile del Comune di Genova rinnova il divieto transito sopraelevata a veicoli a due ruote, telonati e furgonati

Chiusi per precauzione, nel timore di caduta di alberi e rami i parchi e cimiteri cittadini.