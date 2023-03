Genova – Un gravissimo episodio si è verificato questa mattina, intorno alle ore 8:30, su un autobus AMT della linea 82, che effettua il percorso dalla chiesa di Quezzi alla stazione di Brignole (e viceversa).

All’altezza di via Pinetti, per cause ancora da verificare, l’autista è stato aggredito da un passeggero, rimanendo ferito.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale San Martino, e gli agenti della polizia locale, i quali hanno individuato ed arrestato l’aggressore.