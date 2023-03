Genova – Ancora rallentamenti e code in autostrada, attorno al capoluogo ligure.

Coda viene segnalata sulla A26 Voltri – Gravellona Toce nel tratto tra Masone e Voltri, in direzione mare.

A causare i rallentamenti i restringimenti e gli scambi di carreggiata causati dai lavori in atto ormai da mesi sul tratto di autostrada.

Pesanti i disagi per automobilisti e trasportatori che chiedono che i tratti autostradali interessati da cantieri non debbano essere pagati o che comunque gli sconti siano automatici e direttamente calcolati sul biglietto pagato senza dover passare per App e altri sistemi di calcolo.

Coda anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Arenzano e l’allacciamento con la A26, sempre per lavori, in direzione Genova