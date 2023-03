Genova – Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle ore 6 in via Bologna, nel quartiere genovese di San Teodoro, dove un motociclista ha urtato un cinghiale che si trovava sulla carreggiata, finendo per terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso la persona a bordo del mezzo a due ruote, trasportandola in codice giallo all’ospedale di Villa Scassi.

L’animale si è poi allontanato.