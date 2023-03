Bogliasco (Genova) – Un impatto violentissimo quello che ha provocato la morte di un motociclista, questa sera, sulla statale Aurelia, tra Bogliasco e Pieve Ligure.

Per cause ancora da accertare un’auto ed uno scooter si sino scontrati e ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato dalla sella e scaraventato a terra.

L’uomo, un 67enne residente a Sori, è andato quasi subito in arresto cardiaco ed è morto prima che i soccorritori potessero tentare una qualche forma di rianimazione.

A causa delle gravi ferite l’uomo è morto quasi subito e a nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita.

Sotto choc la ragazza alla guida della vettura. La giovane non ha subito lesioni ma è stata visitata per accertare le sue condizioni e per cercare di alleviare il grave stato di tensione.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.