Camogli (Genova) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato oggi nel borgo marinaro della riviera di levante.

Poco prima di mezzogiorno, un denso fumo si è alzato dal tetto di una villetta di tre piani, a Camogli in via Rio Pissorella.

I Vigili del Fuoco di Rapallo sono accorsi per spegnerlo ma la stretta strada ha complicato le operazioni in quanto, l’autopompa non è riuscita a passare.

Il mezzo fuoristrada da incendio si è potuto avvicinare ma si sono dovuti comunque svolgere oltre cento di metri di tubazione, perché la casa è raggiungibile solo a piedi.

In appoggio è giunta da Genova una squadra di supporto con un ulteriore mezzo idoneo al passaggio.

Il tetto risulta notevolmente danneggiato ma fortunatamente non si segnalano feriti.