Genova – I giochi per i bambini smontati e rotti da due settimane nei Giardini Foltzer di Rivarolo. La denuncia arriva dai genitori dei tanti bambini che frequentano il piccolo parco verde nel quartiere di Rivarolo.

Da due settimane attendono che i giochi, smontati per le riparazioni, tornino al loro posto o che possano essere messi in sicurezza in modo che non rappresentino un pericolo per la sicurezza dei bambini.

Le transenne sono state gettate a terra e pericolosi spunzoni metallici possono trasformarsi in pericolose trappole.

“Quanto tempo occorre alla civica amministrazione per riparare due giochi rotti – si domandano i genitori – e perché nessuno viene a controllare ciclicamente se le misure di sicurezza sono in buono stato o meno?”.