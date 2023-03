Genova – E’ stata ritrovata sana e salva la ragazzina di 13 anni scomparsa ieri mattina dalla zona della Foce. In serata la giovane è stata trovata dalle forze dell’ordine e riaccompagnata a casa dopo quella che ha tutta l’aria di una fuga.

La ragazza era attesa in classe alle 7,45 ma non è entrata e gli insegnanti hanno avvisato la madre che si è molto spaventata non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia.

Subito è stata presentata una denuncia per scomparsa ai carabinieri che hanno rapidamente avviato le indagini cercando la giovane nei luoghi che abitualmente frequenta mentre i familiari cercavano presso amici e familiari e postavano un appello sulle pagine Facebook.

La ragazza è stata ritrovata in serata e riaccompagnata a casa dove dovrà spiegare cosa è successo durante il giorno ma i genitori sono certamente più sollevati.