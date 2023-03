Savona – Lei li ha lasciati tutti e due ma loro sono ancora in lite per il suo amore e nella stessa giornata sono venuti alle mani per ben due volte. I due rivali in amore sono un ventenne di origine rumena e residente in provincia di Imperia e un coetaneo di Cairo Montenotte originario del Marocco. Nonostante le rispettive relazioni con una ragazza italiana sia finita da tempo, i due ancora covano sentimenti di rabbia e alcuni giorni fa, incontrandosi nella stazione di Savona, è scattata la rissa.

Il giovane dell’est ha aggredito il rivale con pugni e calci e questi, dopo essersi difeso, è andato dai carabinieri per denunciare l’aggressione, pare non la prima.

Poche ore più tardi, però, i due si sono incontrati di nuovo per strada ed è scoppiata nuovamente la rissa, questa volta addirittura su un autobus.

Nello scontro il ragazzo di origini marocchine ha riportato gravi ferite e trasportato all’ospedale San Martino di Genova ne avrà per un paio di mesi.

La nuova aggressione ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri che hanno fermato l’aggressore e il Gip del tribunale di Savona ha disposto la misura dell’obbligo di presentarsi alle forze dell’ordine per la firma. A breve potrebbe essere emesso anche un provvedimento che vieta l’avvicinamento al rivale.