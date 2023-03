Savona – Indagini in corso sull’incidente mortale avvenuto ieri sera in via Scotto in cui ha perso la vita Fabrizio Manitto, 29 anni, dipendente della Apm di Vado Ligure.

Al momento non risultano altri veicoli coinvolti e sembra che il giovane, a bordo di un potente scooter, abbia perso il controllo del mezzo a due ruote schiantandosi contro uno dei pilastri dei portici. Nell’impatto avrebbe perso il casco che avrebbe potuto proteggerlo dal forte impatto.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 ma per Fabrizio Manitto non c’era ormai più nulla da fare.