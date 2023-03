Taggia (Imperia) – Prosegue anche oggi il divieto di consumo dell’acqua dei rubinetti serviti dall’acquedotto civico. A decretarlo l’ordinanza del sindaco Mario Conio dopo l’incontro di ieri, in Prefettura, durante il quale è stata comunicata e discussa la notizia del ritrovamento di tricloropropano – un pericoloso solvente tossico e cancerogeno – nelle condotte in misura superiore ai valori consentiti.

Nel divieto di consumo potrebbero presto essere interessante anche le condotte che riforniscono le frazioni sanremesi di Poggio e Bussana, collegate allo stesso acquedotto. In via cautelativa si consiglia già di evitare il consumo e l’uso alimentare.

Esami e analisi vengono compiuti anche su campioni di acqua prelevati nei comuni di Badalucco, Riva Ligure, Santo Stefano e Castellaro ma al momento non risultano criticità-

Resta da capire come abbia fatto il pericoloso solvente a finire nelle condotte dell’acquedotto di Taggia e se vi siano delle precise responsabilità che le indagini accerteranno.

Al momento non viene esclusa nessuna pista.