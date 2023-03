Genova – Tre bombe a mano della Seconda Guerra Mondiale, abbandonate in una aiuola di via Monte Cengio, nel quartiere di Castelletto. A trovarle alcuni giardinieri intenti alla manutenzione dello spazio verde e che, notati gli ordigni, hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono accorsi gli artificieri che hanno fato brillare una delle bombe direttamente sul posto e hanno raccolto le altre per un successivo brillamento in una delle cave cittadine.

Indagini in corso per capire se le bombe, ordigni bellici ancora perfettamente funzionanti, siano state abbandonate e da chi.

Corso Montegrappa e via Monte Cengio sono state bloccate, con chiusura del traffico stradale, per tutta la durata dell’intervento.