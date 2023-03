La Matematica unisce con un “filo comune” Arte, Storia, Natura, Architettura e Scienza e per scoprire questo legame si può partecipare all’incontro gratuito che si terrà mercoledì 15 marzo, organizzato dall’Associazione Amici dell’Acquario per festeggiare il Pi Day 2023.

L’incontro è intitolato non a caso “Festeggiando il Pi-greco Day: La sezione aurea tra natura, arte, scienza e matematica”.

Ogni anno il 14 Marzo si festeggia in tutto il mondo con varie iniziative il Pi-greco day.

Tutti conoscono l’importanza di questo numero, pi-greco, basta spolverare nei nostri ricordi di scuola: ad esempio la lunghezza della circonferenza, l’area del cerchio o il volume della sfera…

Il 14 marzo è la giornata dedicata alla costante matematica più famosa nel mondo ed è stato il MIUR stesso ad invitare scuole, studenti e appassionati a sfide matematiche, giochi o eventi.

A parlare di questa importante costante matematica sarà Mauro Comoglio che proporrà una “passeggiata” matematica avente come fil rouge la sezione aurea, attraverso Storia, Natura, Arte, Architettura, Matematica e Scienza: dalla spirale del Nautilo, ai campi di girasoli della Provenza, dai canoni classici di Fidia, al Rinascimento di Piero della Francesca e Fra Luca Pacioli, sino a Le Modulor di Le Corbusier.

Mauro Comoglio, laureato in matematica, è un appassionato insegnante nei Licei e un comunicatore scientifico. I suoi settori di interesse sono la Storia della matematica e la divulgazione della matematica. Collabora dal 1991 con il Centro Pristem dell’Università Bocconi; è membro della redazione di Nuova Lettera Matematica.

L’incontro, che rientra nel ciclo “Scienza ed Arte, un binomio (im)possibile?”, si tiene alle ore 17 presso la SALA BLU dell’Acquario di Genova.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it; www.amiciacquario.ge.it