Sestri Levante (Genova) – Tragedia ieri notte nelle vicinanze della stazione ferroviaria dove un uomo è stato travolto da un treno in transito. Poco prima dell’una la persona è stata vista camminare sul marciapiede della stazione e poco dopo è scattato l’allarme per l’incidente.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di rimozione della salma mentre iniziavano le prime indagini per accertare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Le telecamere di sorveglianza nella stazione potrebbero chiarire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario.