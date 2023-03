Genova – Il giovane lupo trovato ferito ad una zampa a Moconesi è stato operato dai veterinari del Team di Enpa Genova e ora si attende il decorso dell’operazione per capire se tutto è andato per il meglio.

I veterinari hanno rimosso le schegge di osso provenienti dalla frattura e hanno ripulito la ferita dall’infezione.

“Abbiamo cambiato antibiotici e continuiamo con le medicazioni giornaliere – spiegano sulla pagina Facebook di Enpa Genova – mentre lui si fa sempre più vispo e comincia ad appoggiare l’arto lesionato.

Non vi nascondiamo che la strada è ancora lunga e richiede la massima concentrazione da parte di tutti noi, che stiamo davvero dando il 100% per tirarlo fuori dal guaio.

Occorre materiale per medicarlo tutti i giorni, così abbiamo pensato di chiedervi un piccolo sostegno donandoci rotoli di Vetrap, troverete il link alla wishlist qui sotto.

Considerate che 1 rotolo=1 medicazione, quindi anche un piccolo contributo sarà di grande aiuto”.

Un altro lupo era stato trovato ferito alla zampa – questa volta quella posteriore – anche a Savona. Il lupo è stato operato e migliora di giorno in giorno