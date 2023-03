Savona – E’ stato operato alla zampa gravemente ferita il Lupo trovato nel giardino di una abitazione e soccorso dall’Enpa Savona.

L’animale è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico veterinario che potrebbe restituirgli la piena funzionalità della zampa come spiegano i volontari che lo curano con dedizione da giorni.

“Lunedì mattina, Elwood è stato operato presso lo studio Doria di Cairo Montenotte dalle dottoresse Casu Valentina e Ontoria Ana – scrive Enpa sulla sua pagina Facebook – Un ringraziamento alla vigilanza regionale per il trasferimento della animale dal nostro Cras all ambulatorio. Al lupo è stato effettuato un intervento di osteosintesi interna con mezzi di sintesi. La radiografia di fine intervento ha confermato che l operazione è perfettamente riuscita e il femore del lupo tornerà come nuovo. Ora necessita di assoluto riposo. È sotto terapia antibiotica e antidolorifica, mangia con voracità e il carattere è sempre da Lupo. Vi aggiorneremo sull andamento della degenza”

Purtroppo non sono buone, invece, le notizie che arrivano da Genova dove un altro giovane Lupo ferito si trova ricoverato presso una struttura di Enpa.

Il lupo doveva essere operato lunedì ma non sta ancora abbastanza bene.

L’operazione è stata rinviata