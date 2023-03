Genova – Mondo del Giornalismo ligure in lutto per la morte di Giancarlo Moscatelli, giornalista e videomaker per la Tv.

Dopo lunga malattia è scomparso all’età di 73 anni lo storico giornalista video-operatore che ha lavorato per tante emittenti Tv locali e nazionali.

Anche l’Ufficio Stampa della Regione Liguria e la portavoce del presidente esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Moscatelli,

Al figlio, il collega giornalista Maurizio, e a tutta la sua famiglia, le condoglianze della Redazione di LiguriaOggi.it