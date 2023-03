Genova – Un milione di euro dal Governo centrale per rendere più sicuri gli attraversamenti stradali, un piano per “aggiornare” le strisce pedonali nelle aree più a rischio e l’attivazione di Zone 30 dove il limite di velocità sulle strada scenderà a 30 km/h, specie vicino alle scuole.

Ad annunciarli l’assessorato alla Mobilità del Comune di Genova.

«Arriverà dal Governo 1 milione di euro per la sicurezza stradale – ha detto l’assessore Matteo Campora – e stiamo già predisponendo un corposo elenco di attraversamenti pedonali da potenziare, circa 25, e di impianti semaforici da sostituire e dossi da installare in via sperimentale nelle vie laterali della città. Inoltre, ogni anno, sulla base dei numeri, potenziamo gli attraversamenti dove si sono registrati più sinistri stradali: nei prossimi giorni testeremo una nuova tipologia di attraversamento pedonale, sperimentando un metodo statunitense, autorizzato dal ministero ma non ancora utilizzato in Italia, che prevede l’accensione di luci dinamiche nel momento in cui il pedone attraversa la strada; luci che non solo permettono di individuare l’attraversamento pedonale, ma segnalano all’autista la presenza di una persona in strada. Stiamo anche predisponendo numerose “zona 30” per procedere a bassa velocità, soprattutto nelle aree dove ci sono le scuole. La polizia locale, infine, porta avanti il progetto di educazione stradale nelle scuole, che è elemento imprescindibile per evitare le tragedie che avvengono sulle strade».

L’assessore Campora ha risposto così ad una interrogazione del consigliere De Benedictis (Fratelli d’Italia) riguardante i “tassi di incidentalità nelle ore notturne” e la richiesta di “un’adeguata illuminazione stradale che in molti casi rappresenta un efficace provvedimento ai fini del miglioramento della sicurezza”.