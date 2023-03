Ceriana – Ancora un incidente sul lavoro in Liguria. Questa mattina un operaio di 30 anni è precipitato per diversi metri da una impalcatura di un cantiere nel comune di Ceriana, nell’imperiese.

Soccorso dai colleghi, l’uomo ha riportato diverse fratture e lesioni e sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Verde di Sanremo, è intervenuto anche l’elicottero Grifo del servizio 118 che lo ha trasferito d’urgenza in ospedale in codice rosso, il più grave.

Sul posto anche le forze dell’ordine e presto anche gli ispettori del Lavoro, chiamati per verificare che siano state rispettate tutte le misure di sicurezza nel cantiere.

Diversamente scatteranno denunce e indagini penali.