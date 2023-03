Genova – Oltre duecento persone hanno partecipato, ieri sera, al presidio di solidarietà alla Pasticceria Quaglia di via Cantore, a Sampierdarena, sotto sfratto per una lite con il palazzo soprastante.

L’appello lanciato sui social ha raccolto la partecipazione di molti residenti della zona che chiedono che il locale non sia costretto a chiudere perché sarebbe una perdita per il tessuto commerciale del quartiere ma anche e soprattutto un presidio di sicurezza.

Nelle scorse settimane la titolare del locale aveva raccontato sui social di aver ricevuto lo sfratto per parte dei locali occupati e di aver ricevuto il divieto di occupare i portici davanti al locale con i tavolini.

Le tante persone che hanno partecipato al presidio di solidarietà sperano che il Condominio possa cambiare idea sullo sfratto, magari con una trattativa tra le parti per cercare di trovare una soluzione alle criticità emerse.

Il quartiere di Sampierdarena sta vivendo un periodo particolarmente complesso per il tessuto sociale e commerciale e la chiusura di una attività non è mai una buona notizia.

(Foto da Facebook)