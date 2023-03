Santa Margherita Ligure – Un “fuori programma” decisamente particolare per una coppia di turisti francesi che sono stati presi di mira da una famiglia di cinghiali mentre stavano facendo aperitivo sul lungomare.

La coppia era seduta ad un tavolino all’esterno di un locale e mentre sorseggiavano un ottimo vino locale hanno visto arrivare un gruppo di cinghiali.

La famigliola, una mamma con piccoli e due esemplari giovani, si è avvicinata a più riprese, attratta dall’odore degli stuzzichini.

Mamma cinghiale si è limitata ad annusare le patatine sul tavolo tra lo stupore misto a preoccupazione dei turisti ma poi un “cucciolone” del peso approssimativo di una sessantina di chili si è avventato sul tavolo e ha cercato di portare via la tovaglia per far cadere tutto quello che c’era sul tavolo.

Un momento di tensione che certamente i turisti non dimenticheranno facilmente.