Genova – Momenti di paura, sul litorale di Pegli, nel ponente genovese per un curioso “fuori programma” di una barca a vela. L’imbarcazione ha rotto il motore e a causa del mare mosso e del vento forte si è velocemente diretta verso la riva.

Le due persone a bordo hanno fatto scattare l’allarme ed in breve una pilotina della Capitaneria di Porto ha raggiunto la barca e messo in salvo l’equipaggio.

La barca è stata poi sospinta sino alla spiaggia dove si è arenata.

Qui erano già in attesa i vigili del fuoco che hanno evitato che l’impatto provocasse danni all’imbarcazione.