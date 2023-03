Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del giovane coinvolto ieri pomeriggio in un grave incidente stradale a Bolzaneto.

L’uomo era in sella alla sua moto quando, per motivi ancora da ricostruire, si è schiantatao contro un’auto che stava svoltando. L’incidente è avvenuto in via Pastorino e sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rosa Rivarolese che ha stabilizzato il ferito e lo ha poi trasferito in codice rosso, il più grave, in ospedale.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi dell’incidente e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Verranno visionate anche le riprese di alcune telecamere della zona per capire se l’auto abbia effettuato una svolta in modo improvviso o se la moto viaggiasse troppo velocemente.

Via Pastorino è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.