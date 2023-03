Genova – Fermano un ragazzo di appena 16 anni per spaccio ma vengono circondati da decine di persone malintenzionate. E’ successo sabato pomeriggio nella zona di via Gramsci a poche decine di metri dalla zona turistica del Porto Antico. Alcuni agenti della polizia locale hanno fermato un ragazzino sospettato di attività di spaccio e in breve si sono ritrovati accerchiati da decine di giovani e gli animi si sono surriscaldati.

E’ stato necessario l’intervento della polizia e dei carabinieri per riportare la situazione sotto controllo e permettere agli agenti della polizia locale di trasferite il ragazzo fermato in Questura per l’identificazione e la denuncia.

La scena non è passata inosservata e molti turisti hanno assistito (e filmato) la scena di ordinaria follia.

I comitati della zona tornano a chiedere interventi concreti per riportare la legalità nel centro storico genovese e che vengano avviati concreti piani di sicurezza per evitare che chi vive e lavora nella parte antica della città debba convivere con delinquenza e attività criminali svolte alla luce del sole.

Nelle ultime settimane è stata varata l’ordinanza anti alcol per il centro storico ma i controlli sono ancora sporadici secondo le segnalazioni dei residenti.

Solo qualche settimana fa, in pieno giorno e in piazza Caricamento, era avvenuta una rissa a colpi di machete davanti agli sguardi terrorizzati di molti turisti.