Genova – Le auto di Google tornano a circolare in città per aggiornare riprese e rilevamenti e sui social si moltiplicano gli avvistamenti, al momento nella zona di San Fruttuoso.

Le auto del gigante informatico americano sono dotate di un sofisticato sistema di riprese a 360° gradi che possono mappare e geolocalizzare strade, attività e monumenti ma anche raccogliere una valanga di informazioni tecniche che verranno utilizzate su servizi come Google Maps e Google Streetview.

La presenza delle auto ultra tecnologiche è anche un “invito” a cercare in qualche modo di essere ripresi anche se le politiche di privacy del colosso americano impongono di oscurare i volti delle persone e le targhe delle automobili.

C’è chi organizza vere e proprie “scenette”, a volta surreali, per cercare di essere ripresi ed inseriti nella mappatura.

Sulle pagine internazionali di Google ci sono persone che indossano abiti e costumi, persone che sembrano caricare le cose più disparate in auto e persino subacquei con tanto di muta da sub che passeggiano per strada.

Alcuni siti web raccolgono queste “stranezze” e le mostrano e l’obiettivo di molti è proprio quello di rientrare in questa galleria delle curiosità