Alessandria – Ha perso il controllo della moto che stava guidando su una pista da cross ed è caduta rovinosamente a terra riportando un grave trauma cranico. Sono gravissime, all’ospedale di Alessandria, in Piemonte, le condizioni di una giovane di 31 anni di Carcare, in provincia di Savona.

La donna era in sella alla sua moto nel circuito appositamente costruito per gli allenamenti e le gare di moto cross e free style quando qualcosa è andato storto e la giovane è caduta a terra con un impatto molto violento.

Subito soccorsa, la donna è stata trasferita in gravi condizioni e priva di sensi, all’ospedale di Alessandria dove è stato riscontrato un grave trauma cranico.

La donna, appassionata da tempo di motocross, è in coma e i medici si sono riservati la prognosi.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza.

