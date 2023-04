Principato di Monaco – Sono ancora in corso le operazioni di identificazione delle tre persone decedute nel terribile incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato all’interno del tunnel Louis II reso famoso dal campionato di Formula 1.

Le tre persone viaggiavano su un’Audi che si è schiantata contro uno dei piloni prendendo fuoco poco dopo. Un rogo che non ha lasciato alcuna speranza alle persone incastrate tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del Principato ma non sono riusciti a salvare gli occupanti del veicolo.

Spente le fiamme sono state avviate le operazioni di bonifica che hanno causato la chiusura del tunnel per quasi tutta la giornata.