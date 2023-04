Genova – Non ce l’ha fatta Adelia Alessandrini, la pensionata 80enne travolta sabato mattina in via San Giovanni D’Acri a Cornigliano. La donna è deceduta all’ospedale San Martino a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente.

Si tratta del secondo decesso di un pedone investito per strada in meno di 24 ore considerando che ieri era morto l’uomo di 60 anni travolto in via Reta a Bolzaneto.

Si complica la posizione dell’automobilista che procedeva in retromarcia in via D’Acri e che ha travolto la pensionata facendola cadere violentemente a terra. La donna ha battuto la testa causando un grave trauma cranico che le è stato fatale.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto e per l’automobilista potrebbe scattare l’accusa di omicidio stradale.