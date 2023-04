Genova – Ancora un pedone travolto per strada mentre attraversa la strada. Questa volta è avvenuto in piazza Montano, nel quartiere di Sampierdarena.

La persona stava attraversando quando è stata centrata da uno scooter che l’ha scaraventato a terra con violenza.

Subito soccorsa dai passanti, la persona è stata poi trasferita in ospedale, in codice rosso, dall’ambulanza mentre la polizia locale ha effettuato i primi rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La persona ferita non sarebbe in pericolo ed è stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.