Camogli (Genova) – Brutta avventura per un giovane, ieri sera, sulla scogliera del molo di accesso al porticciolo di Camogli. Intorno alle 20 il giovane è scivolato mentre camminava tra gli scogli ed è caduto per alcuni metri restando bloccato.

Le sue urla hanno richiamato dei passanti che hanno subito chiamato il 112 che ha fatto intervenire i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

Il giovane è stato soccorso dai pompieri, che lo hanno liberato dagli scogli e portato a braccia sono al molo e poi è stato affidato alle cure del personale paramedico del 118.

Trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, il ragazzo è stato curato per alcune fratture alle gambe.

In via di accertamento l’esatta dinamica dell’incidente.