Genova – C’è anche un genovese in abiti tradizionali scozzesi, con tanto di cornamusa, a salutare per strada, in via Gramsci a Caricamento, il corteo degli edili che protestano per i crediti fiscali “incagliati” e bloccati dal Governo centrale.

Una “nota di colore” che non è passata inosservata ai manifestanti che hanno salutato calorosamente il “tributo”.