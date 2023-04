Nuvolosità in aumento, nella giornata di oggi e le correnti fredde di origine nord-occidentale accompagneranno, domani, l’arrivo di un debole fronte perturbato che porterà ad un peggioramento del tempo.

Previste piogge non intense, specie nella zona di centro e levante e in generale nuvolo su tutta la Liguria. Possibili nevicate anche al di sopra dei 1.000 metri sui rilievi

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 6 aprile 2023

Al mattino cielo in prevalenza sereno su tutta la regione. Dal pomeriggio aumento delle nubi basse sul settore centrale e sul savonese orientale. Ulteriore aumento della nuvolosità in serata, con estensione anche all’imperiese costiero.

Venti deboli da nord al primo mattino, rotazione da sud in giornata e da sud ovest dal tardo pomeriggio con intensità via via crescente. Raffiche fino a 30km/h davanti alle coste ponentine.

Mare poco mosso

Temperature minime in ulteriore lieve calo, massime in aumento.

Costa: min +2/8°C, max +14/17°C

Interno: min -5/+2°C , max +10/15°C (fondovalle/collina)

Venerdì 7 aprile 2023

Passaggio perturbato che interesserà maggiormente genovese e savonese. Primi fenomeni al mattino su savonese e genovese occidentale, con accumuli più consistenti sulla dorsale Beigua-Faiallo. Estensione dei fenomeni al pomeriggio un pò ovunque ma sempre concentrati sulle due province sopra indicate. Quota neve in forte calo con fiocchi fin sui 900-1000m di quota sull’Appennino centro orientale, sopra i 1200m sulle Alpi Liguri. Quasi asciutto sullo sull’Imperiese.

Venti moderati da sud, in rotazione da nord in serata.

Mare mosso.

Temperature in calo a causa delle precipitazioni.

Tendenza per sabato 8 aprile 2023

Residue nubi al primo mattino ma in rapido dissolvimento. Attività cumuliforme pomeridiana sulle Alpi Liguri, con locali rovesci o temporali in sconfinamento verso il sanremese.

Ventilazione inizialmente moderata da nord in rotazione dai quadranti meridionali

Mare poco mosso.