Genova – Ancora fiamme in via del Lagaccio, nell’omonimo quartiere genovese ed ancora una volta l’incendio ha coinvolto alcuni motorini parcheggiati.

Il rogo nella notte, poco lontando da dove, lo scorso 26 marzo, bruciarono altri scooter e moto.

I residenti della zona hanno sentito di nuovo il forte odore di bruciato ed hanno chiamato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che si sono precipitate in zona.

In fiamme alcuni scooter che sono stati spenti dai pompieri.

Indagini in corso per accertare le cause del rogo – quasi certamente doloso – e per individuare l’autore del gesto.

In zona si registrano spesso liti per posteggi ma non viene scartata neppure la pista di un piromane.

(Foto di Archivio)