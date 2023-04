Genova – Un altro motorino ha preso fuoco questa notte in via Lagaccio, richiedendo l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, i quali hanno domato le fiamme mettendo in sicurezza la zona.

E’ il secondo episodio di questo genere, dopo quello che si era verificato una decina di giorni fa sempre nello stesso punto e che aveva coinvolto un numero maggiore di mezzi e anche alcuni cassonetti della spazzatura.

Proseguono le indagini delle forze dell’ordine per chiarire le cause degli incendi, che sembrano di origine dolosa.